Україна закликає скасувати виступ путіністки Нетребко у Римі

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка активно підтримує диктатора Володимира Путіна, планує виступ у столиці Італії. Україна закликає скасувати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Twitter (X).

МЗС поширило відео платформи United24, на якому пояснили, чому потрібно скасувати заплановану програму Нетребко.

У ролику показали, як російська оперна діва підтримувала Путіна та кремлівський режим. Зокрема, вона підтримала окупацію Криму і у 2014 році передала гроші для Донецького оперного театру Олегу Царьову, який тоді називав себе "спікером парламенту Новоросії".

"Багаторічна підтримка цією артисткою режиму Путіна не стримує світові сцени від того, щоб співпрацювати з нею. Але як можна насолоджуватися виступами особи, яка є співучасницею злочинів Росії?", - зазначили в МЗС.