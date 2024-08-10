Україна закликає скасувати виступ путіністки Нетребко у Римі
Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка активно підтримує диктатора Володимира Путіна, планує виступ у столиці Італії. Україна закликає скасувати його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Twitter (X).
МЗС поширило відео платформи United24, на якому пояснили, чому потрібно скасувати заплановану програму Нетребко.
У ролику показали, як російська оперна діва підтримувала Путіна та кремлівський режим. Зокрема, вона підтримала окупацію Криму і у 2014 році передала гроші для Донецького оперного театру Олегу Царьову, який тоді називав себе "спікером парламенту Новоросії".
"Багаторічна підтримка цією артисткою режиму Путіна не стримує світові сцени від того, щоб співпрацювати з нею. Але як можна насолоджуватися виступами особи, яка є співучасницею злочинів Росії?", - зазначили в МЗС.
Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 10, 2024
The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.
How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 's crimes?
@United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr
Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти низки російських артистів, які підтримують путінський режим. У санкційному списку була і Анна Нетребко.
Також під санкції потрапили співачка та актриса Ірина Аллегрова, телеведуча Жанна Бадоєва, співак Дмитро Білан, співачки Лариса Доліна, Лоліта Мілявська, Аніта Цой, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, пропагандистка Маргарита Симоньян.
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