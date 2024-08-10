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Украина призывает отменить выступление путинистки Нетребко в Риме

Рим, Суббота 10 августа 2024 13:54
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Украина призывает отменить выступление путинистки Нетребко в Риме Фото: Анна Нетребко (instagram.com)
Автор: Наталья Юрченко

Российская оперная певица Анна Нетребко, активно поддерживающая диктатора Владимира Путина, планирует выступление в столице Италии. Украина призывает отменить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Twitter (X).

МИД распространил видео платформы United24, на котором объяснили, почему нужно отменить запланированную программу Нетребко.

В ролике показали, как российская оперная дева поддерживала Путина и кремлевский режим. В частности, она поддержала оккупацию Крыма и в 2014 году передала деньги для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, тогда называвшему себя "спикером парламента Новороссии".

"Многолетняя поддержка этой артисткой режима Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями лица, являющегося соучастником преступлений России?", - отметили в МИД.

Напомним, Украина ввела санкции против ряда российских артистов, поддерживающих путинский режим. В санкционном списке была и Анна Нетребко.

Также под санкции попали певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, певицы Лариса Долина, Лолита Милявская, Анита Цой, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, пропагандистка Маргарита Симоньян.

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