Україна закликає ЄС допомогти зробити "аварійні" маршрути для експорту зерна постійними

Міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив колегам із ЄС та Європейської комісії, що Києву потрібна фінансова підтримка, щоб зменшити залежність від експорту у Чорному морі, який Росія раніше заблокувала.

Він зазначив, що Україна потребує допомоги, щоб збільшити свій парк вантажівок до 16 000 одиниць.

Мають бути збудовані п'ять прикордонних терміналів вартістю 25-30 мільйонів доларів кожен. Вартість трубопроводу олії буде залежати від його маршруту.

Сольський заявив, що морські перевезення є дешевшими, але для врожаю на заході України відстань до балтійських портів була не далі, ніж до Чорного моря, де Україна зіткнеться з "непередбачуваним сусідом" навіть після війни.

"Україні необхідні маршрути через дружні демократичні країни для підтримки бізнесу", - сказав він.

Комісар із сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що попросить виконавчу владу ЄС оцінити способи фінансування таких ініціатив.