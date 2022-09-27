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Україна закликає ЄС допомогти зробити "аварійні" маршрути для експорту зерна постійними

Фото: Україна закликає ЄС допомогти зробити "аварійні" продовольчі маршрути постійними (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна в понеділок закликала Європейський союз підтримати плани зробити екстрені шляхи експорту зерна постійними, інвестувавши як мінімум у п'ять прикордонних терміналів та трубопровід, яким надходитиме соняшникова олія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив колегам із ЄС та Європейської комісії, що Києву потрібна фінансова підтримка, щоб зменшити залежність від експорту у Чорному морі, який Росія раніше заблокувала.

Він зазначив, що Україна потребує допомоги, щоб збільшити свій парк вантажівок до 16 000 одиниць.

Мають бути збудовані п'ять прикордонних терміналів вартістю 25-30 мільйонів доларів кожен. Вартість трубопроводу олії буде залежати від його маршруту.

Сольський заявив, що морські перевезення є дешевшими, але для врожаю на заході України відстань до балтійських портів була не далі, ніж до Чорного моря, де Україна зіткнеться з "непередбачуваним сусідом" навіть після війни.

"Україні необхідні маршрути через дружні демократичні країни для підтримки бізнесу", - сказав він.

Комісар із сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що попросить виконавчу владу ЄС оцінити способи фінансування таких ініціатив.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін пригрозив обмежити вивіз зерна з України через те, що велика кількість зерна нібито вирушила не до найбідніших країн, а до Євросоюзу і заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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