Україна закінчує роботу над базою воєнних злочинців, - Клименко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка під час зустрічі з послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском.

Під час заходу сторони обговорили посилення Сил оборони країни завдяки формуванню "Гвардії наступу", реабілітацію поранених працівників та службовців, а також формування безпекового середовища в Україні.

Фото: Україна закінчує роботу над базою воєнних злочинців (mvs.gov.ua)

Своєю чергою очільник МВС висловив свою вдячність естонській стороні за всебічну підтримку.

"Дякую за те, що ви з нами з початку війни. На сьогодні перед Україною стоять ті ж задачі, як і рік тому. У першу чергу разом ми маємо зробити все, аби перемога якомога швидше наблизилася", - наголосив Клименко.

Він наголосив, що міністерство хотіло б, щоб дружні країни могли забезпечити для себе безпеку, про яку зараз мріє Україна, тому, за його словами, невдовзі буде готова база воєнних злочинців, якою МВС поділиться з іноземними колегами.

"На сьогодні у цій базі 218 тисяч осіб. Це колишні та нинішні громадяни України. Ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях: Крим, Донецька та Луганська області", - сказав Ігор Клименко.

За його словами, у першу чергу це представники органів державної влади, правоохоронних та незаконних військових формувань. Також йдеться про 172 тисячі представників російського військового керівництва та представників збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Андрій Костін в інтерв'ю РБК-Україна розповів про запуск бази даних щодо основних міжнародних злочинів - Core International Crimes Exchange Database.

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