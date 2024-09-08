Україна заборонила російським полоненим дзвінки додому, - омбудсмен

"Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Росії... Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", - заявив він.

Лубінець наголосив, що заборона здійснювати дзвінки не порушує Женевську конвенцію. Документ дозволяє полоненими лише листування.

Додамо, що в Україні давно точаться дискусії щодо заборони для полонених росіян телефонувати рідним. Раніше на сайті уряду з'явилася відповідна петиція. Автор пропонував заборонити полоненим окупантам дзвінки, поки Росія не дозволить українцям у полоні телефонувати на регулярній основі.

Проте в уряді відкинули цю ідею, пояснивши це тим, що росіяни отримують інформацію про те, що їм не варто боятися здаватися в полон.