UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна заборонила російським полоненим дзвінки додому, - омбудсмен

Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна заборонила російськими військовополоненими телефонувати додому. Такий крок зробили у відповідь на збільшення кількості випадків страти українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

"Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Росії... Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", - заявив він.

Лубінець наголосив, що заборона здійснювати дзвінки не порушує Женевську конвенцію. Документ дозволяє полоненими лише листування.

Додамо, що в Україні давно точаться дискусії щодо заборони для полонених росіян телефонувати рідним. Раніше на сайті уряду з'явилася відповідна петиція. Автор пропонував заборонити полоненим окупантам дзвінки, поки Росія не дозволить українцям у полоні телефонувати на регулярній основі.

Проте в уряді відкинули цю ідею, пояснивши це тим, що росіяни отримують інформацію про те, що їм не варто боятися здаватися в полон.

 

Що цьому передувало

Останніми днями збільшилася кількість випадків страт окупантами українських полонених. Нещодавно проект "Хочу жить" повідомив, що росіяни розстріляли українського військового. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також видання CNN показало кадри із розстрілом українських полонених біля Покровська. МЗС України закликало світову спільноту засудити дії російських терористів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДмитро ЛубінецьВійна Росії проти України