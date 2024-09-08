RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина запретила российским пленным звонки домой, - омбудсмен

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина запретила российским военнопленным звонить домой. Такой шаг сделали в ответ на увеличение количества случаев казни украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России... На сегодня нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет", - заявил он.

Лубинец подчеркнул, что запрет совершать звонки не нарушает Женевскую конвенцию. Документ разрешает пленными только слать письма.

Добавим, что в Украине давно идет дискуссии о запрете для пленных россиян звонить родным. Ранее на сайте правительства появилась соответствующая петиция. Автор предлагал запретить пленным звонки, пока Россия не разрешит украинцам в плену звонить на регулярной основе.

Однако в правительстве отвергли эту идею, объяснив это тем, что россияне получают информацию о том, что им не следует бояться сдаваться в плен.

 

Что этому предшествовало

В последние дни увеличилось количество случаев казней оккупантами украинских пленных. Недавно проект "Хочу жить" сообщил, что россияне расстреляли украинского военного. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН и в Международный комитет Красного Креста.

Также издание CNN показало кадры с расстрелом украинских пленных возле Покровска. МИД Украины призвал мировое сообщество осудить действия российских террористов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДмитрий ЛубинецВойна России против Украины