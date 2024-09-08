Украина запретила российским пленным звонки домой, - омбудсмен

"Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России... На сегодня нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет", - заявил он.

Лубинец подчеркнул, что запрет совершать звонки не нарушает Женевскую конвенцию. Документ разрешает пленными только слать письма.

Добавим, что в Украине давно идет дискуссии о запрете для пленных россиян звонить родным. Ранее на сайте правительства появилась соответствующая петиция. Автор предлагал запретить пленным звонки, пока Россия не разрешит украинцам в плену звонить на регулярной основе.

Однако в правительстве отвергли эту идею, объяснив это тем, что россияне получают информацию о том, что им не следует бояться сдаваться в плен.