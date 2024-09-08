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Україна заборонила російським полоненим дзвінки додому, - омбудсмен

Київ, Неділя 08 вересня 2024 14:39
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Україна заборонила російським полоненим дзвінки додому, - омбудсмен Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна заборонила російськими військовополоненими телефонувати додому. Такий крок зробили у відповідь на збільшення кількості випадків страти українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

"Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Росії... Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", - заявив він.

Лубінець наголосив, що заборона здійснювати дзвінки не порушує Женевську конвенцію. Документ дозволяє полоненими лише листування.

Додамо, що в Україні давно точаться дискусії щодо заборони для полонених росіян телефонувати рідним. Раніше на сайті уряду з'явилася відповідна петиція. Автор пропонував заборонити полоненим окупантам дзвінки, поки Росія не дозволить українцям у полоні телефонувати на регулярній основі.

Проте в уряді відкинули цю ідею, пояснивши це тим, що росіяни отримують інформацію про те, що їм не варто боятися здаватися в полон.

Що цьому передувало

Останніми днями збільшилася кількість випадків страт окупантами українських полонених. Нещодавно проект "Хочу жить" повідомив, що росіяни розстріляли українського військового. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також видання CNN показало кадри із розстрілом українських полонених біля Покровська. МЗС України закликало світову спільноту засудити дії російських терористів.

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