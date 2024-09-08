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Украина запретила российским пленным звонки домой, - омбудсмен

Киев, Воскресенье 08 сентября 2024 14:39
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Украина запретила российским пленным звонки домой, - омбудсмен Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина запретила российским военнопленным звонить домой. Такой шаг сделали в ответ на увеличение количества случаев казни украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России... На сегодня нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет", - заявил он.

Лубинец подчеркнул, что запрет совершать звонки не нарушает Женевскую конвенцию. Документ разрешает пленными только слать письма.

Добавим, что в Украине давно идет дискуссии о запрете для пленных россиян звонить родным. Ранее на сайте правительства появилась соответствующая петиция. Автор предлагал запретить пленным звонки, пока Россия не разрешит украинцам в плену звонить на регулярной основе.

Однако в правительстве отвергли эту идею, объяснив это тем, что россияне получают информацию о том, что им не следует бояться сдаваться в плен.

Что этому предшествовало

В последние дни увеличилось количество случаев казней оккупантами украинских пленных. Недавно проект "Хочу жить" сообщил, что россияне расстреляли украинского военного. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН и в Международный комитет Красного Креста.

Также издание CNN показало кадры с расстрелом украинских пленных возле Покровска. МИД Украины призвал мировое сообщество осудить действия российских террористов.

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