Україна йде по своє. Перші успіхи контрнаступу ЗСУ: огляд фронту

На східному фронті війська продовжують просуватися на Бахмут. Наступальні дії йдуть у районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка та, власне, самого Бахмута.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на кожному з напрямів Сили оборони за останні дні просунулися на відстань від 1 до 2 кілометрів.

"Наразі війська закріплюються на досягнутих рубежах і продовжують знищувати ворога", – повідомила вона напередодні.

Українські війська намагаються обійти Бахмут із півночі та півдня (фото: deepstatemap.live)

Згідно з картою сервісу DeepState, українські військові поступово відтісняють супротивника з позицій на південь та північ від Бахмута. За оцінками британської розвідки, в операції за участю кількох бригад є успіхи на обох флангах. І на даний момент немає свідчень того, що Росія може мати оперативні резерви, щоб стримати ЗСУ.

У районі Бахмута 3-я окрема десантно-штурмова розгромила підрозділи 57-ї ОМСБр п'ятої армії Східного військового округу РФ. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський також підтвердив зачистку плацдарму окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас між Майорськом та Курдюмівкою (цей район ближче до окупованої Горлівки).

Також вдалося відбити позиції під Красногорівкою (Донецька область), які були окуповані з 2014 року. У прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що це стало результатом добре спланованого контрвипаду. Причому противника витіснили ще тиждень тому, але новини не оголошували з тактичних міркувань.

Звільнені позиції під Красногорівкою з 2014 року були під окупантами (фото deepstatemap.live)

Проте ворог продовжує тиснути на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де точаться важкі бої. Лише за минулий тиждень тут сталося близько 250 бойових зіткнень, але наші підрозділи відбивають усі атаки.

У розмові з РБК-Україна речник Східного угруповання військ Сергій Череватий наголошує, що на Бахмутському напрямку ініціатива за ЗСУ, яким вдається контратакувати за рахунок кращої підготовки підрозділів і командирів, не маючи переваги в живій силі та техніці.

"За минулу добу (25 чеврня, – ред.) ми знищили 153 окупантів, ще шістьох взяли в полон. Знищили дві САУ – "Акацію" і "Гвоздику" – 13 гармат, бойову машину десанту, чотири безпілотники, пункт управління БПЛА та протитанковий ракетний комплекс", – зазначив він.

На Лимансько-Куп'янському напрямку ворог намагається наступати, але всі атаки відбито. Втрати противника склали 99 убитих, 152 поранених, ще двох окупантів взяли в полон. Також було знищено два БТР, БМП, самохідну установку "Мста-С", гаубиця Д-20, міномет, вантажівку з боєприпасами та шість дронів-камікадзе.

Череватий зазначає, що Сили оборони розгромили ПВК "Вагнера" у Бахмуті, і тепер нашим військам протистоять підрозділи російських повітряно-десантних військ, піхоти, бойовий армійський резерв "Барс", деякі приватні військові компанії на кшталт "Факел", "Патріот" та "Ветерани", а також так звані "роти Z" із завербованими ув'язненими.

"Чисельність – це, мабуть, єдиний серйозний показник, який не дає нам максимально розвинути наш успіх. Але це не перевага, оскільки ми, в принципі, нівелюємо її. Хоча кількість особового складу та техніки у них ще досить велика, проте вони не навчені, не мотивовані та не оснащені належним чином", – додав Череватий.

Найшвидше Сили оборони просуваються на південному фронті. З початку наступальних дій тут звільнено близько 130 квадратних кілометрів території, за останній тиждень – 17 кв. кілометрів

Звільнені села на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей (фото deepstatemap.live)

Загалом контроль відновлено над 9 населеними пунктами на півдні. Це села Лобкове та П'ятихатки в районі окупованої Василівки (Запорізька область), Левадне та Новодарівка, а також Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне у районі Великої Новосілки (Донецька область).

Вчора стало відомо, що українські сили звільнили Рівнопіль на Донеччині. Бійці 31 окремої механізованої бригади навіть записали відповідне відео.

Звільнення Рівнополя говорить про те, що Сили оборони посилюють тиск та наступальні дії у цьому районі. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, бої тривали кілька днів фактично з початку операції на Бердянському напрямі.

При цьому він наголошує, що ворог продовжує чинити спротив і розраховувати на дуже швидку деокупацію інших населених пунктів поки не варто. Багато залежатиме від того, як наші війська розвиватимуть наступ далі.

"Але поки що тенденції до того, щоб ворог дуже швидко відступав, скажімо так, немає. Треба відтісняти їх боями. Але не виключено, що вона з'явиться в майбутньому у разі подальших успішних дій на цих напрямках", – додав він у розмові з виданням.

Певні успіхи є й у напрямі окупованого Мелітополя. Начальник Об'єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький у коментарі РБК-Україна зазначив, що за останні дні українські війська тут просунулися на 1,5 кілометра.

Що стосується Мар'їнки та Авдіївки, то противник намагається атакувати малими групами по 10-15 осіб, але щоразу отримує відсіч і відступає назад. Загалом лише за 25 червня на Таврійському напрямку було ліквідовано 146 окупантів, ще 229 поранено, знищено 15 одиниць військової техніки та озброєнь, додав він.

Днями так звані російські "військори" повідомили про висадку українського десанту на лівобережній частині з боку Антонівського мосту. Телеграм-канал "Осташко! Важливе" опублікував відео нібито на підтвердження форсування Дніпра. За словами автора каналу, у цьому районі йдуть важкі бої.

За деякими даними, українські військові нібито вже протягом кількох діб утримують невеликий плацдарм. А росіяни із втратами відійшли через загрозу оточення.

Пропагандистські канали розганяють дані про нібито висадку на лівий берег групи до 50 осіб, яка нарощує сили та розширює зону контролю. Також у мережі опубліковано відео боїв. Достовірність підтвердили OSINT-проекти Noelreports та GeoConfirmed. На кадри потрапив БТР, який, напевно, забезпечував прикриття під час відходу російських підрозділів.

Footage from how Russian units evacuated from the area near the Antonivskyi bridge on left bank. A Російський BTR-80/82(?) чітко виконує поїздку та шнури до області mentioned earlier, reportedly під українським контролем.



46.660754893794206 , 32.72090625716509 https://t.co/nZiIn7rL3i pic.twitter.com/joitcctceK - NOELREPORTS