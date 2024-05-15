Україна взяла участь у засіданні Військового комітету ЄС: які питання обговорювали

Військовий представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан 15 травня взяв участь у засіданні Військового комітету Європейського союз у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Як повідомляється, засідання очолив голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Бріґер.
Серед тем, які піднімалися під час засідання, були:
Також начальники оборонних відомств країн-членів ЄС обговорили поточний стан ключових військових цілей та робочих напрямків впровадження Стратегічного компасу та майбутнє військових місій ЄС і роль стратегічних комунікацій у їх підтримці.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що НАТО 16 травня проведе засідання найвищого військового органу - Військовий комітет. В межах засідання також відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.
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