Україна вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків забруднення води в річках Сейм та Десна, - академік

"За найбільш песимістичним прогнозом, який розрахував наш інститут, воно (забруднення - прим) досягне Києва за 5-7 днів. Повторюсь це найбільш песимістичний прогноз. І досягне воно в дуже розбавленому вигляді і попередні розрахунки показують, шо водоканал повинен справитися з цими викликами. Я думаю все буде гаразд, сьогодні проводяться заходи з попередження вагомих загроз", - зазначив експерт в ефірі телемарафону.

Причиною забруднення води він назвав попадання промислових забруднених вод з цукрових заводів (меляси) у річку Сейм на території Росії.

"Після того як були відібрані перші проби води, а потім уже і детальний аналіз проведений, стало зрозуміло, що все це фактично стоки з цукрових заводів, які знаходяться в Тьоткіно. І при бойових діях, а може це і була спланована акція наших сусідів, вся ця стічна вода попала в річку Сейм", - пояснив експерт.

Нагадаємо,

Річка Сейм бере початок у Курській області РФ, де наразі тривають бойові дії, і впадає в Десну на території Чернігівської області. Далі Десна зливається з Дніпром поблизу Києва.