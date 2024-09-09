RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина принимает все необходимые меры для минимизации последствий загрязнения воды в реках Сейм и Десна, - академик

Фото: Украина принимает все необходимые меры для минимизации последствий загрязнения воды в реках Сейм и Десна (buvr.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Ситуация с загрязнением воды в реках Сейм и Десна не представляет угрозы качеству питьевой воды. Компетентные ведомства принимают все необходимые меры для улучшения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гидробиолога, академика НАН Украины, доктора биологических наук, директора Института гидробиологии НАН Украины Сергея Афанасьева.

"По самому пессимистическому прогнозу, который рассчитал наш институт, оно (загрязнение - прим) достигнет Киева за 5-7 дней. Повторюсь это самый пессимистический прогноз. И достигнет оно в очень разбавленном виде и предварительные расчеты показывают, что водоканал должен справиться с этими вызовами .Я думаю все будет хорошо, сегодня проводятся мероприятия по предупреждению весомых угроз", - отметил эксперт в эфире телемарафона.

Причиной загрязнения воды он назвал попадание промышленных загрязненных вод с сахарных заводов (мелассы) в реку Сейм на территории России.

"После того как были отобраны первые пробы воды, а потом уже и детальный анализ проведен, стало понятно, что все это фактически стоки с сахарных заводов, которые находятся в Теткино. И при боевых действиях, а может, это и была спланирована акция наших соседей, вся эта сточная вода попала в реку Сейм", – объяснил эксперт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Экологическая катастрофа