Украина принимает все необходимые меры для минимизации последствий загрязнения воды в реках Сейм и Десна, - академик

"По самому пессимистическому прогнозу, который рассчитал наш институт, оно (загрязнение - прим) достигнет Киева за 5-7 дней. Повторюсь это самый пессимистический прогноз. И достигнет оно в очень разбавленном виде и предварительные расчеты показывают, что водоканал должен справиться с этими вызовами .Я думаю все будет хорошо, сегодня проводятся мероприятия по предупреждению весомых угроз", - отметил эксперт в эфире телемарафона.

Причиной загрязнения воды он назвал попадание промышленных загрязненных вод с сахарных заводов (мелассы) в реку Сейм на территории России.

"После того как были отобраны первые пробы воды, а потом уже и детальный анализ проведен, стало понятно, что все это фактически стоки с сахарных заводов, которые находятся в Теткино. И при боевых действиях, а может, это и была спланирована акция наших соседей, вся эта сточная вода попала в реку Сейм", – объяснил эксперт.