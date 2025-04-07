Україна вже зараз має залучати приватний сектор до процесу відновлення, - Янченко
Україна повинна починати переговори про післявоєнне відновлення заздалегідь, аби узгодити підходи з європейськими партнерами та залучити до процесу не лише державні інституції, а й приватний бізнес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Галину Янченко під час конференції "Східна Європа 2025: Захист регіону від змішаних загроз" в Римі.
За її словами, планування відбудови має йти паралельно з пошуком спільного бачення, фінансових інструментів та налагодженням кооперації з європейськими країнами й установами.
Попри війну, Україна зберігає інвестиційну привабливість, і деякі галузі навіть стали перспективнішими, ніж у довоєнний час, вважає депутатка. Зокрема вона назвала три ключові сектори для інвестування:
Оборонна промисловість. Янченко наголосила на важливості участі міжнародних фінансових установ у цій сфері. Європейський інвестиційний банк вже почав роботу з виробництвом продукції подвійного призначення в межах ЄС, і Україна очікує на включення до подібних програм.
Виробництво будівельних матеріалів. Депутатка вважає, що італійські компанії можуть активніше долучитися до цієї галузі, у тому числі й за підтримки уряду Італії та CDP (Cassa Depositi e Prestiti, - ред.).
Енергетика. За її словами, через знищення радянської інфраструктури Україна робить ставку на децентралізацію енергосистеми, що потребує значних інвестицій у нові рішення, зокрема з боку приватного сектору.
"Інвестиції відбуваються. Внутрішній ринок працює. Є можливості. І ми запрошуємо приватний сектор будувати партнерства та долучатися до процесу відновлення України", - підсумувала депутатка.
На її думку, вже зараз потрібно починати пошук локальних партнерів, налагоджувати діалог із європейськими й українськими інвестбанками та визначати перспективні напрями й локації для інвестування.
Нагадаємо, у Римі 10 та 11 липня 2025 року відбудеться Міжнародна конференція з питань відновлення України. Це - четверта Міжнародна конференція з питань відновлення України.
Вона продовжить цикл щорічних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій відбудові України, що проводяться від початку повномасштабної агресії Росії проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.