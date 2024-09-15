Україна вже всім партнерам пояснила, навіщо їй потрібна далекобійність, - Зеленський

"Кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, - все це доводить, що далекобійність має бути - і має бути достатньою", - наголосив президент.

Він наголосив, що після того, як Україна пояснила партнерам навіщо їй необхідна достатня далекобійність, Київ чекає на їх реакцію.

"Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії - усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів", - підкреслив Зеленський.