Україна вже повернула 600 дітей, яких викрала РФ, - посол в Нідерландах

Україна повернула додому вже 600 українських дітей, яких Росія незаконно вивезла до себе. Проте, відомо про понад 20 тисяч таких випадків.

Про це заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Якщо подивитися на масштаб російських злочинів, то цей масштаб величезний. Самі росіяни стверджують, що вони депортували 700 тисяч дітей з території України на свою територію. Але ми маємо дані про близько 20 тисяч таких випадків, і на жаль, наразі тільки 600 переміщених дітей, що були вивезені, повернулися назад додому", - сказав він. Під час виступу в МКЗБ (Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти), де було організовано Круглий стіл з питань пошуку зниклих безвісти дітей з України, Карасевич зазначив, що після депортації в РФ маленьким українцям змінюють громадянство, імена, і віддають їх на усиновлення в російські родини. "Таке незаконне вивезення дітей, а також така русифікація наших дітей є частиною геноцидної політики проти нашого народу", - наголосив посол. Також він зазначив, що було запущено проєкт Bring Kids Back UA, що є комплексним планом дій на виконання доручення президента України Володимира Зеленського. Він об’єднує зусилля всіх органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх українських дітей, які були незаконно депортовані Росією. Будь-яка країна, організація чи особа можуть долучитись до реалізації цієї ініціативи в рамках плану дій. За словами Карасевича, до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей вже входить 37 країни. Нещодавно до неї приєдналася Аргентина.

Нагадаємо, що Білий дім має нові і достовірні повідомлення про те, що Росія розміщує викрадених маленьких українців на російських сайтах з усиновлення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час Саміту миру у Швейцарії, де 39 країн у закритому режимі обговорювали повернення викрадених російськими окупантами українців, України несподівано отримала пропозиції допомоги навіть від проросійських країн.

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