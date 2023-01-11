Україна вже імпортує невеликі обсяги електроенергії, - Міненерго

"На даний час імпорт невеликий, але йде з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження в постачаннях", - сказав міністр журналістам.

Коментуючи можливі обсяги експорту, глава Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.

"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", - додав Галущенко.

За його словами, питаннями імпорту сьогодні займаються багато трейдерів - не лише державна "Енергетична компанія України", а й приватні «Енергетичні ресурси України», група ДТЕК.

Водночас на сайті європейської енергосистеми ENTSO-E поки що відображається інформація лише про фізичні перетікання електроенергії з українською енергосистемою, тоді як інформація про імпорт відсутній, а експорт припинився одразу після першого масованого російського ракетного обстрілу енергоінфраструктури 10 жовтня 2022 року.