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Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии, - Минэнерго

Фото: с 1 января Украина начала импортировать электроэнергию (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство энергетики Украины сообщило, что с 1 января этого года Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии, хотя рассчитывает, что поставки будут увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время импорт небольшой, но идет с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это будет соответственно влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", - сказал министр журналистам.

Комментируя возможные объемы экспорта, глава Минэнерго отметил, что они будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.

"Многое будет зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", - добавил Галущенко.

По его словам, вопросами импорта сегодня занимаются многие трейдеры - не только государственная "Энергетическая компания Украины", но и частные "Энергетические ресурсы Украины", группа ДТЭК.

В то же время на сайте европейской энергосистемы ENTSO-E пока отображается информация только о физических перетоках электроэнергии с украинской энергосистемой, тогда как информация об импорте отсутствует, а экспорт прекратился сразу после первого массированного российского ракетного обстрела энергоинфраструктуры 10 октября 2022 года.

Недавно РБК-Украина сообщало, что с середины февраля Киеву можно будет не опасаться блекаута. Даже если система не будет работать, то все равно люди будут получать тепло и воду.

Кроме того, добавим, что Украина выстроила стратегию защиты объектов энергетической инфраструктуры в связи с постоянными российскими атаками.

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