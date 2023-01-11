Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии, - Минэнерго

"В настоящее время импорт небольшой, но идет с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это будет соответственно влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", - сказал министр журналистам.

Комментируя возможные объемы экспорта, глава Минэнерго отметил, что они будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.

"Многое будет зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", - добавил Галущенко.

По его словам, вопросами импорта сегодня занимаются многие трейдеры - не только государственная "Энергетическая компания Украины", но и частные "Энергетические ресурсы Украины", группа ДТЭК.

В то же время на сайте европейской энергосистемы ENTSO-E пока отображается информация только о физических перетоках электроэнергии с украинской энергосистемой, тогда как информация об импорте отсутствует, а экспорт прекратился сразу после первого массированного российского ракетного обстрела энергоинфраструктуры 10 октября 2022 года.