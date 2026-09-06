Україна вже готує відповідь на російські реактивні "Бандеролі" та "Герані"
Росія почала дедалі активніше атакувати Україну "Бандеролями" та "Геранями-5". Однак протидія їм уже готується.
Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє РБК-Україна.
За словами "Флеша", росіяни планують створювати такі типи ракети не лише зараз, а й протягом наступного року.
"Багато хто чув таку назву, як "Бандероль" - це реактивна бюджетна російська ракета. Ми фіксуємо, як Росія атакує Київ. Я показував у себе на каналі "Герань-5" - це також реактивна ракета. Це навіть не реактивний БПЛА", - зазначив він.
"Флеш" наголосив, що до цього списку можна віднести реактивні "Дань-М" та "Дань-Т".
На цьому тлі радник Володимира Зеленського підтвердив, що в України будуть реактивні перехоплювачі для знищення таких ворожих цілей.
Він також додав, що Росія про це вже знає.
"Ми будемо намагатися робити реактивні ракети-перехоплювачі, щоб мати протидію таким ракетам (російським - ред.), - підсумував він.
До речі, нещодавно "Флеш" розповів, який дрон і звідки Росія запустила по будівлі СБУ в Києві.
Також він пояснював, що російські реактивні "Герані-5" неможливо збити дронами-перехоплювачами.