Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії

Сьогодні, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
Згідно з документом, санкції, зокрема, вводять проти:
Указом передбачається, що щодо низки російських компаній буде на 50 років запроваджено такі санкції: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів територією України, анулювання всіх ліцензій, заборона участі у приватизації чи оренді державного майна.
"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі", - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
За його словами, такі рішення, у тому числі, ухвалюються з метою підтримати зусилля наших дипломатів щодо розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.
Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ ввести санкції проти "Росатому", оскільки ця компанія фінансує війну з Україною.
Також ми писали, що, за словами керівника ОП Андрія Єрмака, зараз одним із головних завдань України є запровадження санкцій проти "Росатому".
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