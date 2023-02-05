Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії

Згідно з документом, санкції, зокрема, вводять проти:

"Росатому";

акціонерного товариства "Атомний енергопромисловий комплекс";

акціонерного товариства "Русатом автоматизовані системи управління";

товариства з обмеженою відповідальністю "Русатом Цифрові рішення";

товариства з обмеженою відповідальністю "НІІАР-Генерація";

автономної некомерційної організації "Корпоративна академія Держкорпорації "Росатом";

акціонерного товариства "Русатом Хелскеа";

Указом передбачається, що щодо низки російських компаній буде на 50 років запроваджено такі санкції: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів територією України, анулювання всіх ліцензій, заборона участі у приватизації чи оренді державного майна.

Реакція Зеленського

"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі", - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, такі рішення, у тому числі, ухвалюються з метою підтримати зусилля наших дипломатів щодо розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.