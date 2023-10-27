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Україна втримала позиції у топ-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА

Фото: "Гірники" гідно програли на Піренеях (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Поразка донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів не погіршив становище України в класифікації футбольних асоціацій від УЄФА,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Україна залишилася на 17-й сходинці в європейському рейтингу. Щоправда, ще в серпні вона перебувала на 15-му місці. Однак, із п'яти представників виступи на євроарені продовжують лише два.

Цього тижня українські команди балів до спільної скарбниці не додали. "Шахтар" програв іспанській "Барселоні" на виїзді (1:2). Натомість луганська "Зоря" пропустила єврокубковий тиждень через перенесення гостьового поєдинку проти "Маккабі" з Тель-Авіва.

Загалом Україна набрала 26,600 балів. Позаду вдалося залишити Ізраїль (26,375 пунктів) і Грецію (26,125). Замкнула ж першу двадцятку країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА Польща (23,625). Потенційні успіхи "Шахтаря" і "Зорі" дозволять України позмагатися за вищі місця зі Сербією (27,775) і Норвегією (27,875).

Утім, здебільшого невдалі виступи вітчизняних колективів у континентальних турнірах призведуть до зменшення квоти в єврокубках. Наприклад, втрата 15-го місця призведе до скорочення представництва на європейській арені до чотирьох у сезоні 2025/26. Більше того, до Ліги чемпіонів потрапити лише чемпіон України.

 

До слова, український воротар Сухов оформив переможний дубль у футзальній Лізі чемпіонів.

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