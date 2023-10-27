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Украина удержала позиции в топ-20 таблице коэффициентов УЕФА

Фото: "Горняки" достойно проиграли на Пиренеях (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Поражение донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов не ухудшило положение Украины в классификации футбольных ассоциаций от УЕФА,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Украина осталась на 17-й строчке в европейском рейтинге. Правда, еще в августе она пребывала на 15-м месте. Однако из пяти представителей выступления на евроарене продолжают всего два.

На этой неделе украинские команды баллов в общую казну не добавили. "Шахтер" проиграл испанской "Барселоне" на выезде (1:2). В свою очередь луганская "Заря" пропустила еврокубковую неделю из-за переноса гостевого поединка против "Маккаби" из Тель-Авива.

В целом Украина набрала 26,600 баллов. Позади удалось оставить Израиль (26,375 пунктов) и Грецию (26,125). Замкнула же первую двадцатку стран в таблице коэффициентов УЕФА Польша (23,625). Потенциальные успехи "Шахтера" и "Зари" позволят Украине посоревноваться за высшие места с Сербией (27,775) и Норвегией (27,875).

Впрочем, в большинстве своем неудачные выступления отечественных коллективов в континентальных турнирах приведут к уменьшению квоты в еврокубках. К примеру, потеря 15-го места приведет к сокращению представительства на европейской арене до четырех в сезоне 2025/26. Более того, в Лигу чемпионов попадет только чемпион Украины.

 

К слову, украинский вратарь Сухов оформил победный дубль в футзальной Лиге чемпионов.

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