Украина удержала позиции в топ-20 таблице коэффициентов УЕФА

Украина осталась на 17-й строчке в европейском рейтинге. Правда, еще в августе она пребывала на 15-м месте. Однако из пяти представителей выступления на евроарене продолжают всего два.

На этой неделе украинские команды баллов в общую казну не добавили. "Шахтер" проиграл испанской "Барселоне" на выезде (1:2). В свою очередь луганская "Заря" пропустила еврокубковую неделю из-за переноса гостевого поединка против "Маккаби" из Тель-Авива.

В целом Украина набрала 26,600 баллов. Позади удалось оставить Израиль (26,375 пунктов) и Грецию (26,125). Замкнула же первую двадцатку стран в таблице коэффициентов УЕФА Польша (23,625). Потенциальные успехи "Шахтера" и "Зари" позволят Украине посоревноваться за высшие места с Сербией (27,775) и Норвегией (27,875).

Впрочем, в большинстве своем неудачные выступления отечественных коллективов в континентальных турнирах приведут к уменьшению квоты в еврокубках. К примеру, потеря 15-го места приведет к сокращению представительства на европейской арене до четырех в сезоне 2025/26. Более того, в Лигу чемпионов попадет только чемпион Украины.