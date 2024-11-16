Україна не втримала перемогу над збірною Грузії та залишилася останньою в групі Ліги націй

Ліга націй, група B1, 5-й тур

Грузія – Україна – 1:1

Голи: Мікаутадзе, 76 – Кверквелія, 7 (автогол)

Рясна злива змусила обидві команди грати активно з перших хвилин. Гострішими виглядали господарі поля. Спершу постріл Зівзівадзе в контратаці заблокував Миколенко, а потім Трубін ефектно зреагував на дальній удар Кварацхелії під поперечину.

"Синьо-жовті" фактично відповіли забитим м'ячем. На 7-й хвилині підопічні Сергія Реброва втекли в контратаку, де першу скрипку зіграв Мудрик. Після стінки зі Судаковим він прострілив у центр штрафного з правого краю, а Кверквелія відправив м'яч за спину Мамардашвілі.

"Хрестоносці" витратили трохи часу, щоб прийти до тями. Проте, невдовзі трибуни знову погнали команду Віллі Саньйоля вперед. Ось прорив Кварацхелії лише фолом зупинив Бражко. Утім, головна зірка збірної Грузії зі штрафного пробив значно вище воріт.

Та здебільшого випади господарів легко читалися обороною "синьо-жовтих". А перед перервою дві напівнагоди змарнувала й Україна. Це Мудрик на швидкості пролетів із центра поля в чужий штрафний, але не зміг переграти голкіпера. Натомість Зубков після м'якої передачі Судакова запустив м'яч на трибуни з лінії штрафного.

Зі стартом другої половини Грузія полетіла вперед. Ось Давіташвілі в дотик пробив над поперечиною після прострілу Кварацхелії. Команда Реброва згодом відповіла низовим ударом Зубкова повз стійку. А на 62-й хвилині справжній шедевр міг оформити той же Кварацхелія – змістився з флангу в центр і з лінії штрафного поцілив у поперечину!

Збірна України відповіла своїм змарнованим моментом. Мудрик прострілив у район лінії воротарського, звідки Довбик відправив м'яч вище воріт. На 67-й хвилині Мікаутадзе діагональним ударом не влучив у дальній кут. А небезпечну контратаку кавказців після невдалого стандарту "синьо-жовтих" вчасним виходом із воріт ліквідував Трубін.

Грузинська команда продовжила тиснути. Зрештою, на 76-й хвилині зіграв джокер Саньйоля – Мікаутадзе. Після навісу Какабадзе голкіпер української збірної парирував удар Кочорашвілі головою впритул, але першим на добиванні опинився нападник французького "Ліона" – 1:1.

Фінальний ігровий відрізок залишився за грузинами. Господарі фактично затиснули "синьо-жовтих" на власній половині, але збилася на пошуки ударних позицій для свого лідера. Натомість Кварацхелія бодай повторити удар на кшталт яскравого в поперечину не зумів. Збірна України мала свій момент у доданий арбітром час, але Мамардашвілі впродовж однієї атаки парирував удари Гуцуляка та Назаренка.

Підсумкова нічия потішить конкурентів обох збірних. Тепер збірна Грузії набрала 7 очок, а в активі команди Реброва – 5 пунктів. Шанси національної команди України на підвищення в класі зводяться до суто математичних. Водночас "синьо-жовті" ще можуть уникнути вильоту в Дивізіон C.