ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Україна втратить промисловість за 2 роки, якщо ціни на електроенергію продовжать зростання, - ЗМІ

П'ятниця 24 жовтня 2025 16:51
UA EN RU
Україна втратить промисловість за 2 роки, якщо ціни на електроенергію продовжать зростання, - ЗМІ Фото: підвищення цін на електику загрожує промисловості (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Національна енергетична компанія "Укренерго" оприлюднила проекти нових тарифів на передачу електроенергії на 2026 рік. Монополіст пропонує збільшити тариф на 24%, з 686,23 до 848,52 грн/Мвт·год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання "Українські новини".

За попередніми розрахунками, додаткове навантаження на бізнес сягне понад 12,6 млрд грн. Це не просто цифри - це зменшення інвестицій, скорочення виробництва, втрати робочих місць і зростання цін на товари.

В першу чергу, підняття тарифів на передачу електроенергії ставить під загрозу подальшу роботу підприємств металургійної, машинобудівної та хімічної промисловості. Адже вони через високі ціни на електроенергію в Україні вже працюють на межі рентабельності.

Як зазначається в публікації, зниження обсягів виробництва призведе до зменшення бази оподаткування, недоотримання податків та збитків держбюджету. Додатково, зменшення виробництва потягне за собою скорочення робочих місць і занепад цілих галузей.

Виходом може стати введення мораторію на підвищення тарифів до кінця військового стану. Також необхідно ретельно перевірити економічну обґрунтованість тарифу, обрахованого НЕК "Укренерго" .

Якщо не провести ці заходи, то вітчизняні металургія, хімпром, машинобудівники та інші енергоємні підприємства банально не зможуть продовжувати свою роботу, а Україна за рік-два вийде з "індустріального клубу" держав, резюмують у матеріалі.

Нагадаємо, що металургійне підприємство з іноземними інвестиціями "АрселорМіттал Кривий Ріг" вже заявляло про те, що опинилося на межі закриття через високі ціні на електроенергію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія Ціни в Україні
Новини
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію