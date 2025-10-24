Україна втратить промисловість за 2 роки, якщо ціни на електроенергію продовжать зростання, - ЗМІ

Національна енергетична компанія "Укренерго" оприлюднила проекти нових тарифів на передачу електроенергії на 2026 рік. Монополіст пропонує збільшити тариф на 24%, з 686,23 до 848,52 грн/Мвт·год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання "Українські новини".

За попередніми розрахунками, додаткове навантаження на бізнес сягне понад 12,6 млрд грн. Це не просто цифри - це зменшення інвестицій, скорочення виробництва, втрати робочих місць і зростання цін на товари.

В першу чергу, підняття тарифів на передачу електроенергії ставить під загрозу подальшу роботу підприємств металургійної, машинобудівної та хімічної промисловості. Адже вони через високі ціни на електроенергію в Україні вже працюють на межі рентабельності.

Як зазначається в публікації, зниження обсягів виробництва призведе до зменшення бази оподаткування, недоотримання податків та збитків держбюджету. Додатково, зменшення виробництва потягне за собою скорочення робочих місць і занепад цілих галузей.

Виходом може стати введення мораторію на підвищення тарифів до кінця військового стану. Також необхідно ретельно перевірити економічну обґрунтованість тарифу, обрахованого НЕК "Укренерго" .

Якщо не провести ці заходи, то вітчизняні металургія, хімпром, машинобудівники та інші енергоємні підприємства банально не зможуть продовжувати свою роботу, а Україна за рік-два вийде з "індустріального клубу" держав, резюмують у матеріалі.