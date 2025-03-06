Україна втратить 9 млрд гривень податків у 2025 році без підвищення акцизів на сигарети, - економіст

"Якщо президент не підпише закон, лише за 2025 рік бюджет втратить 9 млрд гривень. Ці гроші могли б піти на посилення оборони, соціальні програми та медицину, лікування поранених та відбудову. Тим часом Україна змушена переконувати партнерів та випрошувати необхідну допомогу, боротися за кожен мільярд від партнерів та союзників. І при цьому власноруч відмовляється від 9 млрд, які можна отримати "вже вчора" без жодних складних переговорів", - зазначив економіст.

Пендзин пояснив, що бюджет вже втратив майже 1,5 мільярда гривень, і щодня ця сума зростає ще на 25,2 млн грн. Експерт Економічного дискусійного клубу наголошує, що ці кошти не потрібно вибивати у західних партнерів - вони вже є, потрібен лише підпис президента.

За даними Державної податкової служби, у січні 2025 року надходження акцизного податку зросли на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Одним з факторів зростання є перевиконання плану з тютюнових виробів на 2,3 млрд грн або 228,5% від запланованих надходжень у січні. Експерт вважає, що насправді це є грубою маніпуляцією, за якою ховається ефект передчасної сплати акцизів - поки діють старі низькі акцизні ставки.

"Виробники запасаються сигаретами за чинною, нижчою ставкою в гривні, яка після підписання закону ще й буде прив’язана до євро та додатково зросте на 12-13% цього року. Це означає, що бюджет лише отримав гроші наперед, але потім піде обвал надходжень. Тому закон потрібно підписати негайно. Надто багато зараз поставлено, щоб зволікати з підписом під законом, який вже мав би діяти та збирати гроші до бюджету", - підсумував Пендзин.

Як зазначалося, Міжнародний валютний фонд визначив, що підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, є важливим маяком, необхідним для отримання наступного траншу фінансування для України.

4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (законопроєкт № 11090). 9 грудня ухвалений закон було направлено на підпис президенту України.

Закон, який мав набути чинності з 1 січня 2025 року, передбачає поступове переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження чинного графіка підвищення акцизів до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).

За попередніми оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, набрання чинності цим законом дозволить збільшити надходження до держбюджету до 2028 року на 29 млрд гривень. При цьому всі власні доходи держбюджету наразі спрямовуються на фінансування Сил оборони, неодноразово наголошували у Мінфіні.

Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні підтримали провідні бізнес-асоціації, МВФ та Єврокомісія.

На сайті президента у лютому 2025 році була зареєстрована петиція із закликом підписати закон №4115-IX про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби.