Украина потеряет 9 млрд гривен налогов в 2025 году без повышения акцизов на сигареты, - экономист

"Если президент не подпишет закон, только за 2025 год бюджет потеряет 9 млрд гривен. Эти деньги могли бы пойти на усиление обороны, социальные программы и медицину, лечение раненых и восстановление. Между тем Украина вынуждена убеждать партнеров и выпрашивать необходимую помощь, бороться за каждый миллиард от партнеров и союзников. И при этом собственноручно отказывается от 9 млрд, которые можно получить "уже вчера" без всяких сложных переговоров", - отметил экономист.

Пендзин пояснил, что бюджет уже потерял почти 1,5 миллиарда гривен, и ежедневно эта сумма растет еще на 25,2 млн грн. Эксперт Экономического дискуссионного клуба отмечает, что эти средства не нужно выбивать у западных партнеров - они уже есть, нужна только подпись президента.

По данным Государственной налоговой службы, в январе 2025 года поступления акцизного налога выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из факторов роста является перевыполнение плана по табачным изделиям на 2,3 млрд грн или 228,5% от запланированных поступлений в январе. Эксперт считает, что на самом деле это является грубой манипуляцией, за которой скрывается эффект преждевременной уплаты акцизов - пока действуют старые низкие акцизные ставки.

"Производители запасаются сигаретами по действующей, более низкой ставке в гривне, которая после подписания закона еще и будет привязана к евро и дополнительно вырастет на 12-13% в этом году. Это означает, что бюджет только получил деньги наперед, но потом пойдет обвал поступлений. Поэтому закон нужно подписать немедленно. Слишком много сейчас поставлено, чтобы медлить с подписью под законом, который уже должен был бы действовать и собирать деньги в бюджет", - подытожил Пендзин.

Как отмечалось, Международный валютный фонд определил, что подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия, является важным маяком, необходимым для получения следующего транша финансирования для Украины.

4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон № 4115-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия" (законопроект № 11090). 9 декабря принятый закон был направлен на подпись президенту Украины.

Закон, который должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, предусматривает постепенный перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продолжение действующего графика повышения акцизов до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет).

По предварительным оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, вступление в силу этого закона позволит увеличить поступления в госбюджет до 2028 года на 29 млрд гривен. При этом все собственные доходы госбюджета сейчас направляются на финансирование Сил обороны, неоднократно отмечали в Минфине.

Законопроект о повышении акцизов на табачные изделия в Украине поддержали ведущие бизнес-ассоциации, МВФ и Еврокомиссия.

На сайте президента в феврале 2025 года была зарегистрирована петиция с призывом подписать закон №4115-IX о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.