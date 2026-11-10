Україна втратить 18 млрд грн через нелегальні вейпи, - дослідження

Скільки Україна втрачає через нелегальний ринок вейпів

За оцінками Growford Institute, у 2026 році втрати державного бюджету через нелегальний ринок електронних сигарет можуть сягнути щонайменше 18,3 млрд грн. У 2027 році ця сума може зрости до 23,5 млрд грн, а у 2028 році - до близько 30 млрд грн.

Масштаб проблеми ілюструють надходження акцизного податку. За 2025 рік до державного бюджету надійшло близько 122 млрд грн акцизу від продажу звичайних сигарет. Водночас від реалізації електронних сигарет бюджет отримав лише близько 0,5 млрд грн.

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Однією з найпоширеніших схем ухилення від сплати акцизу аналітики називають продаж так званих наборів для самозамісу - комплектів компонентів, з яких покупець самостійно готує рідину для електронних сигарет.

Механізм дозволяє суттєво зменшити податкові відрахування. Замість сплати акцизу за весь обсяг готової рідини податок фактично сплачується лише за нікотиновий компонент.

"Від 30 мл рідини для електронних сигарет держава мала би отримати близько 450 грн акцизу. Проте, якщо реалізується набір рідини для "самозамісу", то до бюджету надходить максимум лише акциз від нікобустера (із 3 мл - 10% від об’єму готової рідини), тобто 45 грн", - пояснюють схему "економії" на акцизі в Growford Institute.

За оцінками аналітиків, зараз близько 50% українського ринку рідин для електронних сигарет припадає саме на набори для самозамісу.

Які штрафи за нелегальні вейпи пропонують запровадити

Для боротьби з нелегальним ринком Growford Institute пропонує посилити відповідальність за роздрібний продаж і безоплатне поширення нікотину та інших компонентів рідин для електронних сигарет. Зокрема, йдеться про підвищення мінімального штрафу до 250 тис. грн.

Автори дослідження зазначають, що чинний штраф у розмірі 25 тис. грн не має достатнього стримувального ефекту, оскільки нелегальна торгівля залишається прибутковою.

Так, за оцінками аналітиків, один острівець із вейпами у торговому центрі може приносити від 10 до 15 тис. грн виторгу на день. Тому після рейдів і вилучення продукції продавці часто призупиняють роботу лише на кілька днів або просто скорочують асортимент.

Таким чином, суттєве збільшення розміру штрафів може позитивно вплинути на практику притягення до відповідальності порушників та підвищити ефективність дій податківців.

Як ще пропонують боротися з нелегальним ринком

Серед інших рекомендацій Growford Institute - посилення координації правоохоронних і контролюючих органів у боротьбі з нелегальною торгівлею електронними сигаретами.

Аналітики також пропонують регулярно перевіряти мережі продажу вейпів і відстежувати ланцюги постачання сировини та обладнання для виробництва рідин.

До такої роботи радять залучати органи місцевого самоврядування й операторів поштового зв'язку, через яких часто доставляють нелегальну продукцію.

Крім того, експерти радять законодавчо заборонити роздрібний продаж і безоплатне поширення пропіленгліколю, харчових ароматизаторів та гліцерину - основних компонентів для "самозамісів" - у місцях продажу електронних сигарет.

Окремо пропонується відстежувати та припиняти схеми подрібнення бізнесу, які використовують для обходу законодавчих заборон. Йдеться про випадки, коли в одній торговій точці працюють кілька ФОПів, на яких оформлюють продаж різних компонентів наборів для самозамісу.

Також Growford Institute вважає за доцільне заборонити видачу ліцензій на роздрібний продаж підакцизних товарів підприємствам, які раніше були позбавлені таких ліцензій, а також особам, пов'язаним із правопорушниками.

Крім того, аналітики пропонують передбачити відповідальність для орендодавців, які продовжують надавати торгові площі в оренду таким порушникам.