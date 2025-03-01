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Україна втратила позиції в рейтингу ФІБА: це вплине на жеребкування кваліфікації чемпіонату світу

Фото: Збірна України програла п'ять з шести матчів відбору (fiba.basketball)
Автор: Андрій Костенко

Після завершення відбіркового турніру чемпіонату Європи-2025 Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг національних збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Збірна України, яка в кваліфікації поступилась суперникам у п'яти з шести матчів, опустилась на одну сходинку і тепер перебуває на 38-му рядку.

У світовому списку "синьо-жовті" пропустили вперед команду Єгипту. А серед європейських збірних підопічні Айнарса Багатскіса йдуть 17-ми. Цікаво, що завдяки попереднім досягненням, Україна випереджає Ізраїль (39-те місце) та Португалію (56-те), яким поступилась в підсумковій таблиці групи А кваліфікації. Також нижче розташувалась ще декілька команд, що потрапили до фіналу Євробаскета-2025.

У топ-10 рейтингу сталася лише одна зміна: збірна Іспанії повернула собі місце у топ-5, витіснивши на 6-ту сходинку Канаду. Очолюють світовий список баскетболісти США, на другому місці Сербія, на третьому – Німеччина.

Світовий рейтинг чоловічих збірних ФІБА, топ-10:

  1. США
  2. Сербія
  3. Німеччина
  4. Франція
  5. Іспанія
  6. Канада
  7. Австралія
  8. Аргентина
  9. Латвія
  10. Литва

…38. Україна

Рейтинг ФІБА вплине на позицію нашої збірної під час жеребкування відбору чемпіонату світу 2027 року. Цей турнір вітчизняна команда почне з попередньої кваліфікації. Суперники стануть відомі 14 березня.

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