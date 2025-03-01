Україна втратила позиції в рейтингу ФІБА: це вплине на жеребкування кваліфікації чемпіонату світу

Після завершення відбіркового турніру чемпіонату Європи-2025 Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг національних збірних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Збірна України, яка в кваліфікації поступилась суперникам у п'яти з шести матчів, опустилась на одну сходинку і тепер перебуває на 38-му рядку.
У світовому списку "синьо-жовті" пропустили вперед команду Єгипту. А серед європейських збірних підопічні Айнарса Багатскіса йдуть 17-ми. Цікаво, що завдяки попереднім досягненням, Україна випереджає Ізраїль (39-те місце) та Португалію (56-те), яким поступилась в підсумковій таблиці групи А кваліфікації. Також нижче розташувалась ще декілька команд, що потрапили до фіналу Євробаскета-2025.
У топ-10 рейтингу сталася лише одна зміна: збірна Іспанії повернула собі місце у топ-5, витіснивши на 6-ту сходинку Канаду. Очолюють світовий список баскетболісти США, на другому місці Сербія, на третьому – Німеччина.
Світовий рейтинг чоловічих збірних ФІБА, топ-10:
…38. Україна
Рейтинг ФІБА вплине на позицію нашої збірної під час жеребкування відбору чемпіонату світу 2027 року. Цей турнір вітчизняна команда почне з попередньої кваліфікації. Суперники стануть відомі 14 березня.
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