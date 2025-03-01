Украина потеряла позиции в рейтинге ФИБА: это повлияет на жеребьевку квалификации чемпионата мира

Сборная Украины, которая в квалификации уступила соперникам в пяти из шести матчей, опустилась на одну строчку и теперь находится на 38-й позиции.

В мировом списке "сине-желтые" пропустили вперед команду Египта. А среди европейских сборных подопечные Айнарса Багатскиса идут 17-ми. Интересно, что благодаря предыдущим достижениям, Украина опережает Израиль (39-е место) и Португалию (56-е), которым уступила в итоговой таблице группы А квалификации. Также ниже расположилась еще несколько команд, попавших в финал Евробаскета-2025.

В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение: сборная Испании вернула себе место в топ-5, вытеснив на 6-ю строчку Канаду. Возглавляют мировой список баскетболисты США, на втором месте Сербия, на третьем - Германия.

Мировой рейтинг мужских сборных ФИБА, топ-10:

США Сербия Германия Франция Испания Канада Австралия Аргентина Латвия Литва

...38. Украина

Рейтинг ФИБА повлияет на позицию нашей сборной во время жеребьевки отбора чемпионата мира 2027 года. Этот турнир отечественная команда начнет с предварительной квалификации. Соперники станут известны 14 марта.