Украина потеряла позиции в рейтинге ФИБА: это повлияет на жеребьевку квалификации чемпионата мира
После завершения отборочного турнира чемпионата Европы-2025 Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг национальных сборных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Сборная Украины, которая в квалификации уступила соперникам в пяти из шести матчей, опустилась на одну строчку и теперь находится на 38-й позиции.
В мировом списке "сине-желтые" пропустили вперед команду Египта. А среди европейских сборных подопечные Айнарса Багатскиса идут 17-ми. Интересно, что благодаря предыдущим достижениям, Украина опережает Израиль (39-е место) и Португалию (56-е), которым уступила в итоговой таблице группы А квалификации. Также ниже расположилась еще несколько команд, попавших в финал Евробаскета-2025.
В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение: сборная Испании вернула себе место в топ-5, вытеснив на 6-ю строчку Канаду. Возглавляют мировой список баскетболисты США, на втором месте Сербия, на третьем - Германия.
Мировой рейтинг мужских сборных ФИБА, топ-10:
- США
- Сербия
- Германия
- Франция
- Испания
- Канада
- Австралия
- Аргентина
- Латвия
- Литва
...38. Украина
Рейтинг ФИБА повлияет на позицию нашей сборной во время жеребьевки отбора чемпионата мира 2027 года. Этот турнир отечественная команда начнет с предварительной квалификации. Соперники станут известны 14 марта.
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