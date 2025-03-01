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Украина потеряла позиции в рейтинге ФИБА: это повлияет на жеребьевку квалификации чемпионата мира

Суббота 01 марта 2025 18:25
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Украина потеряла позиции в рейтинге ФИБА: это повлияет на жеребьевку квалификации чемпионата мира Фото: Сборная Украины проиграла пять из шести матчей отбора (fiba.basketball)
Автор: Андрей Костенко

После завершения отборочного турнира чемпионата Европы-2025 Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг национальных сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Сборная Украины, которая в квалификации уступила соперникам в пяти из шести матчей, опустилась на одну строчку и теперь находится на 38-й позиции.

В мировом списке "сине-желтые" пропустили вперед команду Египта. А среди европейских сборных подопечные Айнарса Багатскиса идут 17-ми. Интересно, что благодаря предыдущим достижениям, Украина опережает Израиль (39-е место) и Португалию (56-е), которым уступила в итоговой таблице группы А квалификации. Также ниже расположилась еще несколько команд, попавших в финал Евробаскета-2025.

В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение: сборная Испании вернула себе место в топ-5, вытеснив на 6-ю строчку Канаду. Возглавляют мировой список баскетболисты США, на втором месте Сербия, на третьем - Германия.

Мировой рейтинг мужских сборных ФИБА, топ-10:

  1. США
  2. Сербия
  3. Германия
  4. Франция
  5. Испания
  6. Канада
  7. Австралия
  8. Аргентина
  9. Латвия
  10. Литва

...38. Украина

Украина потеряла позиции в рейтинге ФИБА: это повлияет на жеребьевку квалификации чемпионата мира

Рейтинг ФИБА повлияет на позицию нашей сборной во время жеребьевки отбора чемпионата мира 2027 года. Этот турнир отечественная команда начнет с предварительной квалификации. Соперники станут известны 14 марта.

Ранее призеры Олимпиады-2024 пожаловались на бракованные медали.

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