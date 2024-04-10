Україна втратила потужності генерації через обстріли: скільки можна відновити до зими

Усього в результаті обстрілів було втрачено близько 6 ГВт генерації.

За даними Центру досліджень енергетики, до зими вдасться відновити 30-35% гідрогенерації та 45-50% теплової генерації.

"Ми думаємо, що 2 ГВт теплової генерації можна буде повернути до опалювального сезону, якщо їх (ТЕС та ТЕЦ - ред.) ще раз не обстріляють", - зазначив директор Центру Олександр Харченко.

Удари по енергетичній інфраструктурі

В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

Як повідомляло РБК-Україна, Україна найближчим часом запропонує міжнародним партнерам, зокрема країнам G7 участь у двох планах, які пропонується реалізовувати паралельно.

План "А" стосуватиметься відновлення пошкоджених енергооб'єктів. Цей план буде пов'язаний із посиленням ППО в Україні. План "Б" полягає у будівництві малопотужних електростанцій будь-якого типу - не лише газотурбінних установок.