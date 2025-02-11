Україна втратила мільйони громадян: Чернишов назвав реальну кількість населення

За його словами, на момент здобуття незалежності у 1991 році населення України становило 52 мільйони осіб. За десять років ця цифра зменшилася до 48 мільйонів, а перед початком першого вторгнення Росії - до 45 мільйонів. Після анексії Криму у 2015 році населення скоротилося до 42 мільйонів, а в 2024 році - до 32 мільйонів.

"Це драматична цифра. Однак хороша новина в тому, що загалом ми - нація з 60 мільйонами людей. Виклик у тому, що майже половина з них перебуває за межами країни: це ті, хто виїхав перед великим вторгненням, біженці війни, а також представники діаспори", - зазначив Чернишов.

Попри це, віцепрем'єр-міністр висловив сподівання, що після завершення війни близько 30% українців розглядатимуть можливість повернення. Водночас інші потребуватимуть додаткових умов, а частина українців залишиться за кордоном.

"Але навіть вони можуть бути корисними для України. Вже зараз вони підтримують українське суспільство, армію, надають допомогу. Я пишаюся ними. У кожного - своя роль у цій війні", - наголосив Чернишов.