Україна втратить "торговий безвіз" з ЄС: Туск назвав дату

Туск розповів, що після вступу на посаду прем'єр-міністра практично одразу ініціював кампанію з метою переконати Євросоюз відмовитися від механізму автономних торговельних заходів (ATM), який передбачає лібералізацію торгівлі з Україною.

За його словами, польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але це не повинно відбуватися за рахунок польських виробників, насамперед фермерів.

"І ми цього домоглися - з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні", - розповів прем'єр Польщі.

Туск додав, що уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими.

"У мене немає проблем із цим, тому що ніхто не скаже мені, що я антиукраїнець, коли йдеться про українсько-російську війну", - вважає він.

До речі, через "торговий безвіз" з Україною минулого року польські фермери влаштували масштабні протести. Вони блокували український кордон.