Україна вступить в НАТО в кордонах 1991 року, - Стефанішина

Відповідаючи на питання щодо входження в НАТО "частинами", тобто територіями, яку контролює Україна де-факто, Стефанішина заявила: "Я не вважаю, що Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу".

За її словами, Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною з 32 держав-членів НАТО.

"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", - сказала вона.

Стефанішина пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про признання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий, публічний. "Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", - додала вона.