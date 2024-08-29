ua en ru
Чт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи готові українці заради миру відмовитися від територій, НАТО та ЄС, - опитування

Україна, Четвер 29 серпня 2024 11:59
UA EN RU
Чи готові українці заради миру відмовитися від територій, НАТО та ЄС, - опитування Фото: Українці не відмовляться від територій, вступу до НАТО та ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість українців продовжує демонструвати свою неготовність виконувати вимоги Росії задля завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

На визнання окупованих територій частиною РФ заради припинення війни готові піти лише 9% українців (у серпні 2023 року - менше 5%), а неприйнятним це вважає 81% (у серпні 2023 року - 90%).

Готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили 18,5% українців, як і у серпні 2023 року, але більшість вважає це неприйнятним (67%, а у серпні 2023 року - 74%).

Неприйнятною для абсолютної більшості українців є і відмова від членства в Європейському Союзі (71%), а готових поступитися ним - 17%.

Чи готові українці заради миру відмовитися від територій, НАТО та ЄС, - опитування

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, українці допускають проведення переговорів з Росією за певних умов. Але тільки 19,8% вважають, що переговори про мир можливі навіть зараз. Водночас 17,9% переконані, що переговори про мир з Росією взагалі неможливі.

За даними опитування КМІС, станом на травень 2024 року 32% опитаних вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Більшість (55%) виступали проти будь-яких територіальних поступок Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
У Києві та 15 областях змінилися графіки відключень світла
У Києві та 15 областях змінилися графіки відключень світла
DAILY
"Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом