Чи готові українці заради миру відмовитися від територій, НАТО та ЄС, - опитування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи " та Центру Разумкова.

На визнання окупованих територій частиною РФ заради припинення війни готові піти лише 9% українців (у серпні 2023 року - менше 5%), а неприйнятним це вважає 81% (у серпні 2023 року - 90%).

Готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили 18,5% українців, як і у серпні 2023 року, але більшість вважає це неприйнятним (67%, а у серпні 2023 року - 74%).

Неприйнятною для абсолютної більшості українців є і відмова від членства в Європейському Союзі (71%), а готових поступитися ним - 17%.

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.