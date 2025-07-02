Україна не встигне підготуватися до CBAM до 2026 року, - експерт
Українська промисловість не зможе вчасно адаптуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС (CBAM). Воно набуде чинності вже з 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з енергетичних питань, директора спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадія Рябцева.
"Ні, не встигнемо, безумовно. І на цьому наголошують усі учасники ринку і вимагають від уряду поставити це питання в рамках наших перемовин з Європейською комісією і з Європейським союзом в цілому", - зазначив він у телеефірі.
За словами експерта, українські профільні асоціації вже надіслали відповідні звернення до європейських інституцій. У представників української влади є розуміння масштабів проблеми, однак, на думку Рябцева, цього недостатньо.
"Єдине, що оце розуміння, воно має бути відображене в тих чи інших діях, тобто не лише міністр має погоджуватися, кивати головою, але і готувати певні рішення, і презентувати ці рішення чи проєкти цих рішень під час наших перемовин, які зараз дуже активно ведуться Офісом віцепрем’єрки з європейської інтеграції", - наголосив він.
Запровадження CBAM в Україні
Як повідомлялося раніше, CBAM - це механізм прикордонного вуглецевого коригування, що передбачає запровадження мита на імпорт до ЄС продукції з високим вуглецевим слідом. Його впровадження заплановано з 1 січня 2026 року.
Нагадаємо, CBAM передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.
Експерти наголошують, що для України, яка постачає до ЄС значні обсяги продукції з високим вуглецевим слідом CBAM становить серйозну загрозу. Зокрема, CBAM може вдарити по українському експорту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.