Україна не встигне підготуватися до CBAM до 2026 року, - експерт

Українська промисловість не зможе вчасно адаптуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС (CBAM). Воно набуде чинності вже з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з енергетичних питань, директора спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадія Рябцева.

"Ні, не встигнемо, безумовно. І на цьому наголошують усі учасники ринку і вимагають від уряду поставити це питання в рамках наших перемовин з Європейською комісією і з Європейським союзом в цілому", - зазначив він у телеефірі.

За словами експерта, українські профільні асоціації вже надіслали відповідні звернення до європейських інституцій. У представників української влади є розуміння масштабів проблеми, однак, на думку Рябцева, цього недостатньо.

"Єдине, що оце розуміння, воно має бути відображене в тих чи інших діях, тобто не лише міністр має погоджуватися, кивати головою, але і готувати певні рішення, і презентувати ці рішення чи проєкти цих рішень під час наших перемовин, які зараз дуже активно ведуться Офісом віцепрем’єрки з європейської інтеграції", - наголосив він.