Україна встановила рекорд представництва на Australian Open: Ястремська та інші доклалися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Australian Open, кваліфікація, фінал, жінки

Ястремська – Джойнт – 2:1 (6:2, 1:6, 6:4)

Стародубцева – Кнутсон – 2:1 (6:4, 1:6, 7:6)

Інгліс – Снігур – 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

У рамках 1/64 фіналу загалом виступлять 7 українок. Це найвищий показник представництва в історії вітчизняного тенісу. Компанію переможницям кваліфікації складуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.

Кваліфікаційне тріо українських тенісисток зіграло по три сети у вирішальних матчах за путівки в основний раунд. Ястремська розібралася з господаркою змагань Маєю Джойнт. У першому сеті українка віддала австралійці лише два гейми, а от другу партію повністю провалила (1:6). Довелося грати вирішальний сет, у якому фінальне очко Ястремська здобула в десятому геймі завдяки брейку.

Ще драматичніше склався поєдинок Стародубцевої. Із чешкою Габріелою Кнутсон вона провела на корті майже 3 години. Перші два сети минули за попереднім сценарієм – суперниці обмінялися перемогами. А ось у третій партії потрійний обмін брейками призвів до тай-брейку. Але там українська тенісистка швидко створила гандикап і холоднокровно виборола місце на дебютному мейджорі.

Нарешті Снігур перемогла ще одну австралійку – Меддісон Інгліс. У першому сеті українка повела 3:0 з двома брейками та легко закрила партію. А ось у другому довелося попітніти. За рахунку 5:5 здався неминучим тай-брейк, але Снігур несподівано "під нуль" програла власну подачу. Реабілітувалася киянка в третій партії – брейк у першому та дев'ятому геймі гарантував їй комфортну перемогу.

Напередодні Світоліна та ще три українки отримали перших суперниць в основі мейджора. Натомість переможниці кваліфікації дізнаються опоненток згодом. Перші матчі 1/64 фіналу заплановані на 14 січня.