Украина установила рекорд представительства на Australian Open: Ястремская и другие приложились

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Australian Open, квалификация, финал, женщины

Ястремская – Джойнт – 2:1 (6:2, 1:6, 6:4)

Стародубцева – Кнутсон – 2:1 (6:4, 1:6, 7:6)

Инглис – Снигур – 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

В рамках 1/64 финала в общей сложности выступят 7 украинок. Это самый высокий показатель представительства в истории отечественного тенниса. Компанию победительницам квалификации составят Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

Квалификационное трио украинских теннисисток сыграло по три сета в решающих матчах за путевки в основной раунд. Ястремская разобралась с хозяйкой соревнований Майей Джойнт. В первом сете украинка отдала австралийке всего два гейма, а вот вторую партию полностью провалила (1:6). Пришлось играть решающий сет, в котором финальное очко Ястремская завоевала в десятом гейме благодаря брейку.

Еще более драматично сложился поединок Стародубцевой. С чешкой Габриэлой Кнутсон она провела на корте около трех часов. Первые два сета прошли по предыдущему сценарию – соперницы обменялись победами. А вот в третьей партии тройной обмен брейками привел к тай-брейку. Но там украинская теннисистка быстро создала гандикап и хладнокровно завоевала место на дебютном мэйджоре.

Наконец Снигур победила еще одну австралийку – Мэддисон Инглис. В первом сете украинка повела 3:0 с двумя брейками и легко закрыла партию. А вот во втором пришлось попотеть. При счете 5:5 показался неизбежным тай-брейк, но Снигур неожиданно "под ноль" проиграла собственную подачу. Реабилитировалась киевлянка в третьей партии – брейк в первом и девятом гейме гарантировал ей комфортную победу.

Накануне Свитолина и еще три украинки получили первых соперниц в основе мэйджора. В свою очередь победительницы квалификации узнают оппонентов вскоре. Первые матчи 1/64 финала запланированы на 14 января.