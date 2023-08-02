Україна встановила особи сотень тисяч окупантів, - Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці змогли ідентифікувати сотні тисяч росіян, які беруть участь у війні проти нашої країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Інтерфакс-Україна " заявив керівник департаменту протидії злочинам, скоєними в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Білоусов.

"Є відповідні бази даних, де є всі ідентифіковані росіяни - військові, працівники розвідок. Не всі з них чинили воєнні злочини. Це теж важливо розуміти - на жаль, перетин кордону військовим під час збройного конфлікту за міжнародними стандартами не є злочином", - розповів він.

За його словами, є також окрема категорія "потенційно підозрюваних" у воєнних злочинах, до якої віднесли десятки тисяч російських солдатів.

При цьому вже підозрюють у воєнних злочинах 386 окупантів. Щодо 225 з них обвинувальні акти направили до суду. Винними визнали 54 солдатів РФ.

"З 54 вироків 15 - реальні, не заочка. Як правило, це військові невисокого рангу, рядові чи офіцери нижчої ланки, тому що генерали не потрапляють під час бою до наших рук, хоч і гинуть тут, на щастя для нас", - уточнив. Білоусов.

Він розповів, що Україна перевіряє кожного військовополоненого на участь у воєнний злочинах. Але, за словами Білоусова, навіть якщо провину захопленого в полон росіянина визнають, його утримують з іншими полоненими, оскільки "його життя в СІЗО буде коротким".

Водночас, як додав чиновник ОГП, за фактом злочину агресії правоохоронці підозрюють 674 особи. Тут йдеться про вище військове керівництво РФ, суд розглядає ці справи за заочною процедурою. Вже є 20 вироків депутатам Держдуми РФ.

Воєнні злочини росіян

Нагадаємо, російські окупанти з початку повномасштабної війни проти України неодноразово чинили воєнні злочини. Зокрема вони вбивали мирних українців, руйнували громадянську інфраструктуру і не тільки.

Воєнні злочини солдатів РФ у своїй доповіді наводила моніторингова місія ООН з прав людини.