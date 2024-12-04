Україна вражає правильні цілі, - Ходжес про атаки західним "далекобоєм" на РФ

Він нагадав, що, згідно з аналізом Інституту вивчення війни, у зоні ураження ракет ATACMS перебувають близько 250 військових об’єктів РФ, включно зі:

складами боєприпасів,

військовими аеродромами,

штабами,

місцями скупчення особового складу.

Ходжес також вважає, що Україна вже ефективно використовує нові можливості, надані партнерами.

"Україна б’є по правильних цілях, таких як склади боєприпасів і штаби", - зазначив він.

Експерт також підкреслив важливість атак на об’єкти у Криму, який залишається вирішальним театром війни.

На його думку, удари по російських базах та логістичних об’єктах у Криму мають зробити його непридатним для використання російськими військами.

"Це перший крок до звільнення Криму - зробити його непридатним, потім ізолювати, що стане можливим із руйнуванням Керченського мосту", - наголосив він.

Удари України по Криму

Україна активно завдає ударів по стратегічних військових цілях Росії в окупованому Криму, використовуючи далекобійні ракети ATACMS, що суттєво впливає на російський військовий потенціал.

Штаби, командні центри, місця дислокації ППО тощо - все це є законними цілями для ураження. У тому числі і Кримській міст, який був незаконно побудований та введений в експлуатацію після окупації півострова росіянами.

Завдяки успіхам українських МВС Росія поступово втрачає військово-морський центр у Криму.