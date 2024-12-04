Україна вражає правильні цілі, - Ходжес про атаки західним "далекобоєм" на РФ

Після офіційного дозволу на використання далекобійної західної зброї проти об’єктів на території Росії, Україна вже здійснила удари по ключових цілях ворога.
Про це розповів американський генерал, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес у коментарі для матеріалу РБК-Україна.
Він нагадав, що, згідно з аналізом Інституту вивчення війни, у зоні ураження ракет ATACMS перебувають близько 250 військових об’єктів РФ, включно зі:
Ходжес також вважає, що Україна вже ефективно використовує нові можливості, надані партнерами.
"Україна б’є по правильних цілях, таких як склади боєприпасів і штаби", - зазначив він.
Експерт також підкреслив важливість атак на об’єкти у Криму, який залишається вирішальним театром війни.
На його думку, удари по російських базах та логістичних об’єктах у Криму мають зробити його непридатним для використання російськими військами.
"Це перший крок до звільнення Криму - зробити його непридатним, потім ізолювати, що стане можливим із руйнуванням Керченського мосту", - наголосив він.
Україна активно завдає ударів по стратегічних військових цілях Росії в окупованому Криму, використовуючи далекобійні ракети ATACMS, що суттєво впливає на російський військовий потенціал.
Штаби, командні центри, місця дислокації ППО тощо - все це є законними цілями для ураження. У тому числі і Кримській міст, який був незаконно побудований та введений в експлуатацію після окупації півострова росіянами.
Завдяки успіхам українських МВС Росія поступово втрачає військово-морський центр у Криму.
Також нагадаємо, що Україна цьогоріч знищила один із найбільших російських військових складів у Криму, що був розташований на мисі Фіолент.
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