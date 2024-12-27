Україна впроваджує держстандарт допомоги особам з ігровою залежністю

Новий стандарт був розроблений ГС "Центр відповідальної гри" (RGC) спільно з органами державної влади, науковою та громадською спільнотою. Ознайомитись з документом можна за посиланням.

"Прийнятий Міністерством соціальної політики України стандарт є важливим кроком в допомозі людям, які зіткнулися з проблемою ігрової залежності, та членам їх сімей. Цей документ вперше в українській практиці регламентує порядок надання соціальних послуг особам з ігровою залежністю. Він включає інноваційні методи роботи, засновані на наукових дослідженнях, а також враховує соціальний аспект проблеми, передбачаючи комплексний підхід до реабілітації” - зазначила директорка Центру відповідальної гри Ольга Ісаєва.

Зусилля RGC у розбудові дієвої системи запобігання ігровій залежності розпочалися майже два роки тому, коли в лютому 2023 року стартувало національне дослідження ігрової залежності під егідою МОЗ за участі провідних науковців, соціологів і лікарів та за підтримки соціально-відповідального бізнесу.

На основі даних, отриманих в ході дослідження RGC, було розроблено критерії патологічної та проблемної ігрової поведінки, а також створено інструменти для раннього виявлення ризиків залежності. У березні 2023 року в Києві також відбулося відкриття першого Центру соціально-психологічної підтримки "Простір життя", який став пілотною платформою для впровадження нових методик допомоги та успішно працює й дотепер.

Держстандарт став логічним продовженням цієї роботи. Головним меценатом проєкту "Впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності" виступила компанія FAVBET, що стало прикладом ефективної співпраці держави, громадськості та соціально відповідального бізнесу.

"Основна мета проєкту - не лише боротьба з уже наявною залежністю, а й профілактика, своєчасне виявлення груп ризику та надання кваліфікованої підтримки всім, хто її потребує. Як відповідальний бізнес та легальний оператор розваг, FAVBET продовжуватиме співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами для впровадження в Україні кращих світових стандартів турботи про безпеку та добробут гравців", - кажуть у FAVBET.

У 2025 році команда Центру відповідальної гри планує продовжити розпочату роботу. Пріоритетними завданнями стануть повноцінний запуск системи соціальних послуг, навчання фахівців сучасним методикам діагностики, консультування та реабілітації, а також розширення мережі центрів підтримки за зразком "Простору життя".







