Украина внедряет госстандарт помощи лицам с игровой зависимостью

Новый стандарт был разработан ОС "Центр ответственной игры" (RGC) совместно с органами государственной власти, научным и общественным сообществом. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

"Принятый Министерством социальной политики Украины стандарт является важным шагом в помощи людям, которые столкнулись с проблемой игровой зависимости, и членам их семей. Этот документ впервые в украинской практике регламентирует порядок предоставления социальных услуг лицам с игровой зависимостью. Он включает инновационные методы работы, основанные на научных исследованиях, а также учитывает социальный аспект проблемы, предусматривая комплексный подход к реабилитации", - отметила директор Центра ответственной игры Ольга Исаева.

Усилия RGC в развитии действенной системы предотвращения игровой зависимости начались почти два года назад, когда в феврале 2023 года стартовало национальное исследование игровой зависимости под эгидой Минздрава с участием ведущих ученых, социологов и врачей и при поддержке социально-ответственного бизнеса.

На основе данных, полученных в ходе исследования RGC, были разработаны критерии патологического и проблемного игрового поведения, а также созданы инструменты для раннего выявления рисков зависимости. В марте 2023 года в Киеве также состоялось открытие первого Центра социально-психологической поддержки "Пространство жизни", который стал пилотной платформой для внедрения новых методик помощи и успешно работает до сих пор.

Госстандарт стал логическим продолжением этой работы. Главным меценатом проекта "Внедрение в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости" выступила компания FAVBET, что стало примером эффективного сотрудничества государства, общественности и социально ответственного бизнеса.

"Основная цель проекта - не только борьба с уже имеющейся зависимостью, но и профилактика, своевременное выявление групп риска и оказание квалифицированной поддержки всем, кто в ней нуждается. Как ответственный бизнес и легальный оператор развлечений, FAVBET будет продолжать сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для внедрения в Украине лучших мировых стандартов заботы о безопасности и благополучии игроков", - говорят в FAVBET.

В 2025 году команда Центра ответственной игры планирует продолжить начатую работу. Приоритетными задачами станут полноценный запуск системы социальных услуг, обучение специалистов современным методикам диагностики, консультирования и реабилитации, а также расширение сети центров поддержки по образцу "Пространства жизни".





