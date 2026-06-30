Россия пожаловалась на атаки по "теневому флоту", Украина ответила, - FT

Россия пожаловалась в международную организацию на украинские атаки на танкеры так называемого "теневого флота". В Киеве же выразили сомнение в том, что "теневой флот" следует рассматривать как чисто коммерческий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Россия обвиняет Украину в "терроризме"

В начале июня Москва цинично обвинила Киев в "терроризме" в обращении к ИМО. Речь идет о нападении в марте на российский танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz в Средиземном море.

26 июня Украина направила письмо в ответ Международной морской организации (IMO). В нем вице-премьер-министр Алексей Кулеба обращает внимание на то, что, "есть вопрос, можно ли рассматривать деятельность таких судов исключительно как обычные коммерческие операции".

Кулеба утверждает, что российские танкеры имеют "критическое значение для формирования бюджетных поступлений для РФ и продления ее военных усилий".

"Теневой флот" РФ является военным активом

Украина в 2025 году атаковала около десяти кораблей "теневого флота РФ. Они подсанкционны и в основном перевозят российские грузы.

Также украинские источники FT утверждают, что Россия нанесла удары по более чем 200 коммерческим судам в Черном море с февраля 2022 года.

Что известно об атаках Украины и РФ в Черном море

В письме Кулеба уточнил агрессивные действия РФ против гражданских кораблей. Россия атаковала 59 торговых судов, включая турецкое грузовое судно MV Victress и немецкое судно Helga.

"Эти нападения являются еще одним доказательством откровенного пренебрежения РФ международным гуманитарным правом, законами, регулирующими морскую войну, и безопасностью торгового судоходства", – заявил Кулеба.

В то же время после атак Украины в марте ни один российский танкер для перевозки СПГ не зашел в Средиземное море. Теперь "теневой флот обходит мыс Доброй Надежды, сообщает компания морской разведки Windward.

Европа борется с "теневым флотом России

14 июня Великобритания захватила танкер "теневого флота с российским грузом в Ла-Манше. Франция также несколько дней назад задержала подобное судно в Средиземном море.

Европейские партнеры Украины давят на реестры флагов в Барбадосе, Панаме и Камеруне. Речь идет о снятии с регистрации других стран кораблей, чтобы иметь законное право зайти на них.

Отметим, что глобальный "теневой флот, обслуживающий РФ, Иран и Венесуэлу, насчитывает более 1500 танкеров.