Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон "Паляниця", - Зеленський

"Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї - української ракети-дрона "Паляниці". Це новий наш метод відплати агресору", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що ворога було уражено. Він подякував розробникам, виробникам та українським воїнам.

"Знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло, складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти, за що", - додав президент.