Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон "Паляниця", - Зеленський

Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця". Це зброя українського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час заходу до Дня незалежності.
"Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї - української ракети-дрона "Паляниці". Це новий наш метод відплати агресору", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що ворога було уражено. Він подякував розробникам, виробникам та українським воїнам.
"Знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло, складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти, за що", - додав президент.
Під час повномасштабного вторгнення Росії українські виробники посилили роботу. Темпи розробки та виробництва зброї в Україні значно збільшилися.
В Україні озброєння виробляють понад 500 державних і приватних компаній. Вони виробляють дрони, броньовану техніку, ракети, боєприпаси та інше озброєння.
Раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляли, що Україна має можливості для виробництва понад 3 млн безпілотників різних типів щорічно.
Крім того, Україна посилила співпрацю з партнерами для виробництва зброї. На приклад, німецький оборонний концерн Rheinmetall створює разом з Україною цех з ремонту наданої техніки, а також спільне виробництво бойових броньованих машин Lynx.
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