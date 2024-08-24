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Украина впервые применила отечественную ракету-дрон "Паляныця", - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляныця". Это оружие украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на мероприятии ко Дню независимости.

"Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия - украинской ракеты-дрона "Паляныця". Это новый наш метод возмездия агрессору", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что враг был поражен. Он поблагодарил разработчиков, производителей и украинских воинов.

"Знаем, что России будет очень сложно даже сказать, что именно прилетело, сложно противодействовать, но очень легко понять, за что", - добавил президент.

 

 

Производство оружия в Украине

Во время полномасштабного вторжения России украинские производители усилили работу. Темпы разработки и производства оружия в Украине значительно увеличились.

В Украине вооружение производят более 500 государственных и частных компаний. Они производят дроны, бронированную технику, ракеты, боеприпасы и другое вооружение.

Ранее в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности сообщали, что у Украины есть возможности для производства более 3 млн беспилотников разных типов ежегодно.

Кроме того, Украина усилила сотрудничество с партнерами по производству оружия. Например, немецкий оборонный концерн Rheinmetall создает вместе с Украиной цех по ремонту предоставленной техники, а также совместное производство боевых бронированных машин Lynx.

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