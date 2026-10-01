Україна вперше застосувала балістику FP-7: Зеленський показав відео

Українські воїни вперше завдали удару по ворогові балістичною ракетою FP-7, яку виготовила компанія Fire Point.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.
"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат", - написав президент.
За його словами, Україна вироблятиме такі ракети.
Більш докладних деталей атаки глава української держави не розкрив.
Нагадаємо, ракету FP-7 компанії Fire Point представили у 2025 році, а в лютому 2026 року вже з'явилося відео випробувального запуску ракети з наземної платформи.
FP-7 призначена для ураження наземних цілей на відстані до 200 км. Ракета може нести бойову частину вагою до 150 кг, а заявлена точність становить до 14 метрів. Максимальна швидкість – 1500 м/с, висота польоту – до 65 км.
У вересні Fire Point повідомила, що FP-7 перейшла до військових випробувань. За словами генерального директора компанії Ірини Терех, ракета на цей момент пройшла два попередні етапи випробувань - наземні та лабораторні перевірки, а також льотні випробування.