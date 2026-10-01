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Украина впервые применила баллистику FP-7: Зеленский показал видео

18:47 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Украинские воины впервые нанесли удар по врагу баллистической ракетой FP-7, которую произвела компания Fire Point.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат", - написал президент.

По его словам, Украина будет производить такие ракеты.

Более подробных деталей атаки глава украинского государства не раскрыл.

Ракета FP-7

Напомним, ракету FP-7 компании Fire Point представили в 2025 году, а в феврале 2026 уже появилось видео испытательного запуска ракеты с наземной платформы.

FP-7 предназначена для поражения наземных целей на расстоянии до 200 км. Ракета может нести боевую часть массой до 150 кг, а заявленная точность составляет до 14 метров. Максимальная скорость - 1500 м/с, высота полета - до 65 км.

В сентябре Fire Point сообщила, что FP-7 перешла к военным испытаниям. По словам генерального директора компании Ирины Терех, ракета к этому моменту прошла два предварительных этапа испытаний - наземные и лабораторные проверки, а также летные испытания.

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