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Україна вперше відзначить День захисників та захисниць 1 жовтня

Фото: Україна вперше відзначить День захисників та захисниць 1 жовтня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 1 жовтня, Україна відзначить День захисників та захисниць. О 09:00 відбудеться хвилина мовчання й шани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну", - пише пресслужба. 

День захисників й захисниць України 

Державне свято України, яке відзначається щороку 1 жовтня. Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою "День захисника України". Внаслідок реформи церковного календаря в Україні у 2023 році - святкування було перенесено з 14 на 1 жовтня. 

Зокрема в серпні 2021 року свято було перейменовано на "День захисників і захисниць України" для встановлення статевої рівності.

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