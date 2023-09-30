Україна вперше відзначить День захисників та захисниць 1 жовтня

"Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну", - пише пресслужба.

День захисників й захисниць України

Державне свято України, яке відзначається щороку 1 жовтня. Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою "День захисника України". Внаслідок реформи церковного календаря в Україні у 2023 році - святкування було перенесено з 14 на 1 жовтня.

Зокрема в серпні 2021 року свято було перейменовано на "День захисників і захисниць України" для встановлення статевої рівності.