ua en ru
Сб, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна вперше відзначить День захисників та захисниць 1 жовтня

Субота 30 вересня 2023 14:57
UA EN RU
Україна вперше відзначить День захисників та захисниць 1 жовтня Фото: Україна вперше відзначить День захисників та захисниць 1 жовтня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 1 жовтня, Україна відзначить День захисників та захисниць. О 09:00 відбудеться хвилина мовчання й шани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну", - пише пресслужба.

День захисників й захисниць України

Державне свято України, яке відзначається щороку 1 жовтня. Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою "День захисника України". Внаслідок реформи церковного календаря в Україні у 2023 році - святкування було перенесено з 14 на 1 жовтня.

Зокрема в серпні 2021 року свято було перейменовано на "День захисників і захисниць України" для встановлення статевої рівності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Військовий облік жінок: кому треба піти у ТЦК та чи можна виїжджати за кордон
Військовий облік жінок: кому треба піти у ТЦК та чи можна виїжджати за кордон
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних