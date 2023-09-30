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Украина впервые отметит День защитников и защитниц 1 октября

Суббота 30 сентября 2023 14:57
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Украина впервые отметит День защитников и защитниц 1 октября Фото: Украина впервые отметит День защитников и защитниц 1 октября (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 октября, Украина отметит День защитников и защитниц. В 09:00 состоится минута молчания и уважения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Где бы вы ни были - дома или на работе, на центральной площади большого города или на улице маленького села - остановитесь. Остановитесь на минуту, чтобы поблагодарить тех, кто защищает нас, сражаясь за свободу государства. Остановитесь, чтобы почтить память защитников и защитниц, которые отдали жизнь за Украину", - пишет пресс-служба.

День защитников и защитниц Украины

Государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 1 октября. Основан 14 октября 2014 года президентским указом с названием "День защитника Украины". В результате реформы церковного календаря в Украине в 2023 году - празднование было перенесено с 14 на 1 октября.

В частности, в августе 2021 года праздник был переименован в "День защитников и защитниц Украины" для установления полового равенства.

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