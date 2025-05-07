Україна вперше відреагувала на обмін ударами Індії та Пакистану

"На тлі загострення між Індією і Пакистаном закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в Південно-Азіатському регіоні, і працювати над мирним вирішенням суперечок", - сказано в повідомленні відомства.

Там зазначили, що Україна підтримує всі заходи, які спрямовані на відновлення миру і стабільності в регіоні. Київ виступає за термінове зняття напруженості.

Також у МЗС запевнили, що уважно стежитимуть за подальшим розвитком ситуації і продовжать підтримувати ініціативи та зусилля, які спрямовані на встановлення миру і стабільності в Південній Азії.